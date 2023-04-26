Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Vefa Salman hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Vefa Salman'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Vefa Salman kimdir? Vefa Salman kaç yaşında, nereli? Vefa Salman hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Vefa Salman hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Vefa Salman'ın hayatını araştırıyor. Peki, Vefa Salman kimdir? Vefa Salman kaç yaşında, nereli? Vefa Salman hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

VEFA SALMAN KİMDİR?

Vefa Salman (d. 1 Ocak 1965, Yalova) Türk veteriner hekim, siyasetçi ve Yalova'nın eski belediye başkanıdır.

Vefa Salman'ın hayatı

Salman, 1965'te Yalova'da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. 1988'de Haberci Gazetesi'nde iş hayatına atıldı. Yalova'da yayınlanan "Yalova Gazetesi"nin kurucularındandır ve gazetenin imtiyaz sahipliği ile başyazarlığını 7 yıl sürdürmüştür.

Yalova Belediyesi'nde meydana gelen yolsuzluklar üzerine başkan ve yardımcısı dahil bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılması için savcılık harekete geçmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde 27 Şubat 2020 tarihinde görevinden uzaklaştırılmış ve henüz görevine iade edilmemiştir. Yardımcısının hukuki durumu sebebiyle yerine vekalet edecek kimse olmadığı için belediye meclisinde yapılan vekâlet oylaması neticesinde, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti'nin meclis üyesi Mustafa Tutuk oy birliğiyle seçilmiştir.