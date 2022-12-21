Vefa Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vefa Salman'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Vefa Salman gelmektedir. Vefa Salman'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Vefa Salman kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Vefa Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bilgiler sizlerle...

VEFA SALMAN KİMDİR?

Vefa Salman (d. 1 Ocak 1965, Yalova) Türk veteriner hekim, siyasetçi ve Yalova'nın eski belediye başkanıdır.

Salman, 1965'te Yalova'da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. 1988'de Haberci Gazetesi'nde iş hayatına atıldı. Yalova'da yayınlanan "Yalova Gazetesi"nin kurucularındandır ve gazetenin imtiyaz sahipliği ile başyazarlığını 7 yıl sürdürmüştür.

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu.