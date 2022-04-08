Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Vefa Küçük hakkında araştırmalar yapılıyor. Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük kaç yaşında, nereli? Vefa Küçük hayatı ve biyografisi!

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Mart 1943

79yaşında

Ahmet Vefa Küçük Türk iş insanı ve avukat. Mevcut Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı.[

Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.

Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır

Haberler.com - Gündem