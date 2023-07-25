Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Vedat Okyar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Vedat Okyar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Vedat Okyar kimdir? Vedat Okyar kaç yaşında, nereli? Vedat Okyar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Vedat Okyar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Vedat Okyar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Vedat Okyar kimdir? Vedat Okyar kaç yaşında, nereli? Vedat Okyar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

VEDAT OKYAR KİMDİR?

Vedat Okyar, (d. 1 Ağustos 1945, İnegöl - ö. 20 Temmuz 2009, İstanbul) eski futbolcu, spor yazarı, yorumcu.

Beşiktaş camiasi tarafından "Büyük Kaptan" diye anılırdı.Bursaspor, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Karagümrük takımlarında oynadı. Futbola Bursa'da İnegöl İdman Yurdu'da başladı.

Tekstilci olan babası Rahmi Okyar'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yönetici olduğu dönemde Beşiktaş'a transfer oldu. 1968-1976 yılları arasında Beşiktaş'ta 253 maçta oynayıp, 21 gol attı.

1974-1975 sezonunda Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş kadrosunda yer aldı. Futbol oynadığı dönemde kullandığı 43 penaltıdan 42'sini gole çevirdi.

Millî takım kariyeri

3 kez Türkiye Millî Futbol Takımı'nda yer aldı. Futbolda oyun kurucu özelliği ile dikkati çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra kısa süre tekstil işiyle uğraştı, 1981 yılından itibaren spor yazarı olarak Sabah, Fotomaç, Hürriyet ve Vatan gazetelerinde görev aldı. Akciğer kanserine yakalandı ve 20 Temmuz 2009 sabah saatlerinde 64 yaşında öldü. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığındadır.