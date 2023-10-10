Vedat Işıkhan kimdir? Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli? Vedat Işıkhan hayatı ve biyografisi!

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VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

1966 yılında Mardin Artuklu doğumlu olan Işıkhan; İlk, orta veliseeğitimini İzmir'detamamladı. Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlüksüreçlerini tamamladı. Akademik hayatı boyunca alanında başarılı çalışmalar yapan Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerindebulunmuştur. Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeydeyaptığı önemli araştırmalar, uygulamalarve katkıları sebebiyle 2016 Konsey Ödülünelayıkgörülmüştür. Akademikyaşantısında uzmanlaştığı önemli alanlar; çalışma hayatı, iş sağlığı vegüvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emekliliksonrası sorunlaryeralmaktadır. 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)'nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görevyapmış veprogramın başarılı birşekildeicra edilmesindeetkin rol aldı. 2015-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda akademik danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat bilgisi dâhilinde; "2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar" ve "Milli İradenin Zaferi" adlı kitapların hazırlanmasında aktifgörevaldı. 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı. Bu görev süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde"Yüzyılın Sosyal Politikaları" adlı kitapliteratürekazandırdı. Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Işıkhan evli ve 3 çocuk babasıdır.