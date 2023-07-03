Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Vedat Işıkhan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Vedat Işıkhan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Vedat Işıkhan geliyor. Peki, Vedat Işıkhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Vedat Işıkhan (1966, Mardin), Türk akademisyen ve siyasetçi. Şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'dır.

Yaşamı

1966 yılında Mardin'in Artuklu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Lisans derecesini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan aldı. 1993'te aynı üniversitede "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle yüksek lisans derecesini tamamladı. 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle doktora (PhD) derecesini elde etti. Işıkhan, 2003 yılında doçent unvanını alırken, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı. Işıkhan'ın araştırma alanları arasında yönetim stresi, kentlerin gölgesinde yaşayan evsizler, çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları, engelli çocuğa sahip anne ve babalarda depresyon, Türkiye'de zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sorunları, tüberküloz hastalarının genel özellikleri ve onkolojide tükenmişlik ve başa çıkma, stres yönetimi: tükenmişlikten mutluluğa ve yardım personelini güçlendirme gibi konular bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak yer aldı. 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. 4 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.