TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Arama motorlarında ise Vedat Işıkhan kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kim? Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki, Vedat Işıkhan kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kim? Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Vedat Işıkhan oldu.

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamıştır.