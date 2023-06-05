Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Vedat Bilgin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Vedat Bilgin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? Vedat Bilgin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Vedat Bilgin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Vedat Bilgin'in hayatını araştırıyor. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? Vedat Bilgin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Vedat Bilgin (d. 22 Eylül 1954; Aydıntepe), Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat, yazar ve mevcut Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.

Ziya Gökalp'ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör çizgisine, Türk milliyetçiliği, demokrasi, sosyal politika, Türkiye'de bilim, üniversite ve modernleşme sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bir dönem MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlığını yapmıştır. TBMM 25. ve 26. dönem Ankara milletvekilidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu başkanı olarak görev yapmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu başkan vekili ve cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yaptı. 21 Nisan 2021 tarihinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı görevine getirilmiştir.

Akademik hayatı

22 Eylül 1954'te Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne girdi. Lisans eğitimini dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Üniversite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisini ilk kez çıkardı. 1982'de asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi'ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girdi. Hocası Prof. Dr. Erol Güngör'ün vefatıyla birlikte 1984'te tekrar sınava girerek, Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve devamında öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Türkiye Günlüğü Dergisi Kurucu Yönetiminde yer aldı. 1995'te İngiltere'de York Üniversitesi'nde post-doktora çalışması yaptı.

2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanı görevinde bulunduktan sonra TC. Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. 2003'te bu görevinden kendi isteğiyle ayrılarak üniversitedeki görevine döndü.

Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümünde akademik hayatına devam ederken 2006 yılında Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2011 yılından 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürdü. Aynı zamanda 2014-2015 yılı arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından belirlenen "Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları"nda 2013 yılının Basın Fikir Yazarı ödülünü kazanmıştır.

Siyasi kariyeri

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlığı görevinden istifa ettikten sonra hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara milletvekili olarak meclise giren Vedat Bilgin, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. Ayrıca 26. dönemde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü.