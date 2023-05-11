Vedat Bilgin aday mı? 2023 Vedat Bilgin nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Vedat Bilgin aday mı? 2023 Vedat Bilgin milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Vedat Bilgin aday mı? 2023 Vedat Bilgin milletvekili adayı mı? İşte detaylar...