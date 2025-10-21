Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Vedat Aşçı, son günlerde iş hayatından çok adının karıştığı adli süreçle gündemde. Astaş Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Aşçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Peki, Vedat Aşçı kimdir, ne iş yapıyor? Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı neden ifadeye çağrıldı? Detaylar haberimizde...

VEDAT AŞÇI KİMDİR?

1960 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Vedat Aşçı, Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Henüz genç yaşta Almanya'ya giderek eğitim hayatına burada devam eden Aşçı, kısa süre içerisinde iş dünyasına adım attı. 1980 yılında Almanya'da kurduğu Ascı GmbH adlı şirketi ile sanayi tipi konfeksiyon makinelerinin satışını uluslararası ölçekte gerçekleştirmeye başladı.

Bu girişimiyle birlikte tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli bir ticaret ağı kuran Aşçı, 1983 yılında Türkiye'ye dönerek Astaş adlı ilk şirketini kurdu. 2004 yılında ise gayrimenkul sektörüne yönelerek özellikle lüks konut ve otel projeleriyle dikkat çekti.

Bugün Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Aşçı, aynı zamanda turizm ve eğitim alanlarına da yatırım yapan bir iş insanı kimliği taşıyor. Astaş Holding, 2014 yılında Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nin inşaatını üstlenerek eğitime katkı sundu.

VEDAT AŞÇI KAÇ YAŞINDA?

Vedat Aşçı, 1960 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

VEDAT AŞÇI NERELİ?

Vedat Aşçı aslen Samsun'un Bafra ilçelidir. Eğitim ve iş hayatı uzun yıllar yurtdışında geçse de, memleketiyle olan bağını çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürmektedir.

VEDAT AŞÇI NE İŞ YAPIYOR?

Vedat Aşçı iş hayatına Almanya'da konfeksiyon makineleri ithalatı ve satışıyla başladı. 1980 yılında kurduğu Ascı GmbH ile Avrupa pazarına yönelik üretim ve satış ağı kurdu. 1983 yılında Türkiye'de kurduğu Astaş ile inşaat ve gayrimenkul sektörüne adım atan Aşçı, bu alanda birçok büyük projeye imza attı.

2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski, 2012'de Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski ve 2014 yılında Bodrum'da açılan Mandarin Oriental Hotel gibi lüks yaşam projeleri Astaş Holding'in önemli yatırımları arasında yer aldı.

Gayrimenkul ve turizm sektöründeki faaliyetlerine ek olarak, eğitim yatırımları ve sosyal projelerle de öne çıkan Aşçı, Türkiye'nin önde gelen yatırımcıları arasında gösteriliyor.

ASTAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olduğu belirtilen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, iş dünyasının tanınmış isimleri ifadeye çağrılıyor.

Bu kapsamda Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.