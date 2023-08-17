Vedad Uşaklıgil kimdir? Vedad Uşaklıgil hayatı ve biyografisi!

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VEDAD UŞAKLIGİL KİMDİR?

Halil Vedad Uşaklıgil 1904 yılında dünyaya gelmiş Türk diplomattır. Yazar Halid Ziya Uşaklıgil ile Fatma Memnune Uşaklıgil çiftinin çocuğu olarak 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendinden önce doğan kardeşleri Vedide, Sadun ve Güzin ölmüştür. Bihin adlı kız kardeşi ve Bülend adlı erkek kardeşi yaşamıştır. Kardeşi Bülend Uşaklıgil de kendisi gibi diplomat olmuştur.

Savaşlar sonrası Avrupa'nın pek çok şehrini ailesiyle gezen Vedad, özellikle Bern ve Paris'te yaşadı. Mustafa Kemal'in emriyle çalıştığı Osmanlı Bankası'ndan Hariciye Vekaleti'ne geçti. Latife Hanım kuzeniydi ve piyano yeteneği vesilesiyle de Mustafa Kemal ile tanışma fırsatı buldu. Londra'da görevlendirildi. Hariciye'deki görevden uzaklaştırıldığı dönemde psikolojisi bozulur ve bu dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirir. Hariciye'deki görevine dönünce Bükreş ve Tiran büyükelçiliklerinde göreve gönderilir.

3 Aralık 1937 tarihinde Arnavutluk Krallığı'nın başkenti Tiran'da başkatip olarak görevliyken aldığı ilaçlar neticesinde intihar etmiştir. Bir iddiaya göre ise intihar etmemiş; öldürülmüştür. 19 Aralık 1937'de İstanbul'da toprağa verilmiştir.