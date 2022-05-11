Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever kimdir merak ediliyor. Peki, Veda Yurtsever kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Veda Yurtsever'in hayatı ve biyografisi! İşte bilgiler...

VEDA YURTSEVER KİMDİR?

Veda Yurtsever, 1969 yılında Bingöl'de doğmuştur.

Eğitimini Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Kariyerine ilk olarak 2006 yılında İki Aile dizisi ile adım atmıştır. Daha sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Beyaz Karanfil dizilerinde rol almıştır.

Veda Yurtsever Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almıştır ve Nazan karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandırmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Veda Yurtsever'in İnstagram'da 420 bin takipçisi bulunmaktadır.

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