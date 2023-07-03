Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü sonrasında Ziya ölecek mi sorusu araştırılıyor. Veda Mektubu dizisindeki Ziya karakteri merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu Ziya ölecek mi? Selim Bayraktar diziden ayrılacak mı? Veda Mektubu Ziya ölüyor mu? İşte detaylar...

Veda Mektubu dizisi her Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Veda Mektubu yeni bölümü sonrasında Ziya ölecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Veda Mektubu karakterleri arasında yer alan Ziya merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu Ziya ölecek mi? Selim Bayraktar diziden ayrılacak mı? Veda Mektubu Ziya ölüyor mu? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM NE OLDU?

Hatice, Aslı'yı bir kenara sıkıştırıp Barış ile arasında olan ilişkiyi bildiğini söylüyor ve Barış gerçeğini Mehmet'e anlatmakla Aslı'yı tehdit ediyor. Aslı ise Barış'ı görünce adeta şok oluyor. Aslı, Barış'ı Mehmet'e nasıl açıklayacağını düşünmeye başlıyor.

VEDA MEKTUBU ZİYA ÖLECEK Mİ?

Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü sonrasında Ziya ölecek mi sorusu araştırılıyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümünde Ziya'nın zehir katılmış sodayı içtiği anlar yer almaktadır. Ziya karakterinin akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.