Veda Mektubu Ziya kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Ziya Karlı (Selim Bayraktar) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ziya'nın hikayesi ve hayatı!

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Veda Mektubu Ziya kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Ziya Karlı ( Selim Bayraktar ) kimdir, kaç yaşında, nereli?

VEDA MEKTUBU ZİYA KİMDİR?

ZİYA KARLI

Hayata küskün bir sufi... Yetiştirildiği mahallenin kurallarından kurtulup huzur bulabilmek için gönlünü manevi dünyaya açmış. Ancak DNA'sına işlemiş olan birtakım kodları silip atmayı başaramamış, farkında olmadan benzer kuralları ve baskıyı ailesine uygulamış. Geleneksel ailesi, bir Cadde Kızı olan Alanur'la evliliğine karşı çıkmış, Ziya'yı aynı mahalleden varsıl bir seçenek olan Seher ile dünya evine sokmuşlar. Aslında altta, derinde yumuşak kalpli, meraklı, coşkulu, kapsayıcı bir küçük çocuk yatıyor. Yeni gelinleri Aslı, işte tam olarak bu çocuğa dokunur. Adeta Alanur'un yeniden vücut bulmuş hali gibi, bir vakitlerin olasılıklarını hatırlatır, Ziya'nın o yumuşak karnına denk gelir. Alanur'u yıllar sonra ilk gördüğü anda sanki lisedeki gibi kalbi yerinden çıkmak üzere olan Ziya, hayatın ikisini ne kadar başka iki uca savurduğunu zaman içinde türlü hayal kırıklıklarıyla fark eder.

VEDA MEKTUBU ZİYA KARLI'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Veda Mektubu Ziya karakterini "Selim Bayraktar" canlandırmaktadır.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar (d. 17 Haziran 1975, Kerkük), Iraklı-Türk oyuncu.

1975 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerkük'lü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.