Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı İZLE! Veda Mektubu 14.bölüm fragmanı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi her Pazartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Veda Mektubu dizisinin son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni fragmanı merak konusu oldu. Veda Mektubu 14.bölüm fragmanı! Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Veda Mektubu 14.bölüm fragmanı izle!

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır. Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur. Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

VEDA MEKTUBU 14.BÖLÜM FRAGMANI!

Veda Mektubu dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Veda Mektubu dizisinin 14.bölümü resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanmıştır.