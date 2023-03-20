Başrolünde Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Veda Mektubu, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Veda Mektubu'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Veda Mektubu dizisinin karakterlerinden Selçuk, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Veda Mektubu Selçuk karakteri merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu Selçuk kimdir? Veda Mektubu Selçuk gerçek adı ne? Veda Mektubu Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır. Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur. Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

VEDA MEKTUBU SELÇUK KİMDİR?

Veda Mektubu dizisinde Selçuk karakterini Kerem Alp Kabul canlandırmaktadır.