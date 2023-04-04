Veda Mektubu dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Seher Karlı oldu. Peki, Veda Mektubu Seher'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Veda Mektubu Seher kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Seher Karlı (Bennu Yıldırımlar) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Veda Mektubu Seher kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Seher Karlı (Bennu Yıldırımlar) kimdir, kaç yaşında, nereli?

VEDA MEKTUBU SEHER KİMDİR?

SEHER KARLI

Gençliğinde babasıyla çalışan, daha alt sosyo ekonomik gruptan bir adamın oğlu olan Ziya'ya aşık olmuş ve aralarında platonik bir evlilik başlamış. Ancak Ziya, Alanur'u bir türlü aklından çıkaramamış. Başka bir kadının gölgesiyle hayatı boyunca mücadele eden Seher'in yorgunluğu, zamanla öfkeye dönüşmüş. Oğlu Mehmet'in Aslı için verdiği kavgalar, adeta Ziya'nın duygularının haykırışı gibidir Seher için. Oğlunun Hatice'yi istememesini kişiselleştirir bu yüzden. Üstüne üstlük Aslı'nın Alanur'un kızı olduğunu öğrenince, Seher'in üstünü örttüğünü düşündüğü travmaları en derinden tetiklenir ve kusursuz bir fırtınaya dönüşür.

VEDA MEKTUBU SEHER KARLI'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Veda Mektubu Seher karakterini "Bennu Yıldırımlar" canlandırmaktadır.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar (d. 22 Kasım 1969, İstanbul), Türk oyuncu.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu ile birçok ödüle değer görülen sanatçı, Türk televizyonlarında yayımlanan Süper Baba dizisindeki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınmaktadır.