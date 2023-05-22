Veda Mektubu dizisi yeni bölümü merakla beklenirken ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Veda Mektubu hangi kanalda?

Veda Mektubu hangi gün? Veda Mektubu dizisi yeni bölümü merakla beklenirken ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Veda Mektubu hangi kanalda? Detaylar!

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veda Mektubu her hafta Pazartesi günü saat 20.00'de yeni bölümleriyle Kanal D'de yayınlanıyor.

VEDA MEKTUBU HANGİ GÜN?

Veda Mektubu Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekranlara gelmektedir.

VEDA MEKTUBU HANGİ KANALDA?



Veda Mektubu Kanal D'de yayınlamaktadır.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI