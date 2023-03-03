Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Veda Mektubu oyuncu kadrosu ve konusu!
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Ekranların yeni dizisi Veda Mektubu'nun konusu ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Veda Mektubu oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu oyuncularının isimleri nedir? Veda Mektubu konusu ne? İşte detaylar...
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Veda Mektubu oyuncu kadrosu ve konusu!
Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.
Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.
Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.
Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?
Dizi uyarlama değildir. Dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme almıştır.
Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız
Selim Bayraktar - Ziya Karlı
Rabia Soytürk - Aslı Yıldız
Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı
Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı
Hazar Motan - Beste
Oğuzhan Şener - Hakan
Hakan Karsak - Nevzat
Ümmü Putgül - Feride
Hande Elaman - Hatice
Ahmet Kaynak - Melih Güngör
Elif Çakman - Zühre
Kerem Alp Kabul - Selçuk
Asya Kasap - Derin
Elif Uslusoy - Mine
Deniz Altan - Fatoş
Elena Viunova -