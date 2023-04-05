Veda Mektubu Hakan kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Hakan (Oğuzhan Şener) kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan'ın hikayesi ve hayatı!
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Veda Mektubu dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Hakan oldu. Peki, Veda Mektubu Hakan'ın hikayesi nedir, gerçekte kim? Veda Mektubu Hakan kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Hakan (Oğuzhan Şener) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Veda Mektubu Hakan kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Hakan (Oğuzhan Şener) kimdir, kaç yaşında, nereli?
VEDA MEKTUBU HAKAN'I KİM CANLANDIRIYOR?
Veda Mektubu Hakan karakterini "Oğuzhan Şener" canlandırmaktadır.
OĞUZHAN ŞENER KİMDİR?
Oğuzhan Şener 1994 doğumlu oyuncudur. Bazı reklam filmlerinde oynayan Oğuzhan Şener ilk olarak Not Today filminde oyunculuk yapmıştır. Oğuzhan Şener'in ilk TV dizisi ise Veda Mektubu'dur. Oğuzhan Şener, Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Hakan karakterini canlandırmaktadır.