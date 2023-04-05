Veda Mektubu Hakan kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Hakan (Oğuzhan Şener) kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan'ın hikayesi ve hayatı!

Veda Mektubu dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Hakan oldu. Peki, Veda Mektubu Hakan'ın hikayesi nedir, gerçekte kim? Veda Mektubu Hakan kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Hakan (Oğuzhan Şener) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...