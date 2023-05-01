Veda Mektubu final mi yaptı, bitti mi, bugün yok mu? Veda Mektubu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Veda Mektubu 1 Mayıs'ta yok mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından diziyi sevenler dizi hakkında, Veda Mektubu final mi yaptı, bitti mi, bugün yok mu? Veda Mektubu 1 Mayıs'ta yok mu? Veda Mektubu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? merak etti. İşte ayrıntılar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu bugün yayın akışında gözükmedi. Peki, Veda Mektubu final mi yaptı, bitti mi, bugün yok mu? Veda Mektubu 1 Mayıs'ta yok mu? Veda Mektubu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Veda Mektubu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat bugün yani 1 Mayıs tarihinde dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

VEDA MEKTUBU BUGÜN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Veda Mektubu dizisi bu akşam yani 1 Mayıs Pazartesi günü Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı.

VEDA MEKTUBU BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece bu hafta yayınlanmayacağı ve haftaya kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.

KANAL D 1 MAYIS 2023 YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:40 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası

21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası

23:15 - İşgal

00:45 - Üç Kız Kardeş

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?