Veda Mektubu dizisi final yapacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bitecek mi merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu final mi, bitiyor mu? Veda Mektubu ne zaman final yapacak? Veda Mektubu dizisi kaçıncı bölüm final? İşte detaylar...

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Veda Mektubu her Pazartesi seyircisiyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Veda Mektubu dizisi bu kez final yapacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Veda Mektubu ne zaman final yapacak merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu final mi, bitiyor mu? Veda Mektubu ne zaman final yapacak? Veda Mektubu dizisi kaçıncı bölüm final? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU FİNAL Mİ?

Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Selim Bayraktar'ın başrolü paylaştığı Veda Mektubu dizisinin 20. bölümde final yapması bekleniyordu. 20. bölümde final yapması planlanan Veda Mektubu dizisinin bölüm sayısı uzatıldı. Şimdilik 4 bölüm daha uzatılan dizinin izlenmesi iyi giderse 2 bölüm daha çekilmesine karar verildi.

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Veda Mektubu dizisi bayram sonrası yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 20. bölümde veda etmesi gündemdeydi. Ancak yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin bölüm sayısı uzadı. 20. bölümle final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzamasına karar verildi. Her şey yolunda giderse bölüm sayısının 26. bölüme kadar uzama ihtimali de var.