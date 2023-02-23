Veda Mektubu dizisinin konusu ne? Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak?

Çekimleri İstanbul'da yapılan usta oyuncular Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar'ın başrollerini paylaştığı, Most Production'ın yapımını üstlendiği Veda Mektubu yayın tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak yeni dizi Veda mektubu oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, veda mektubu dizisinin konusu ne? Veda mektubu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi oyuncuların yer alacağı Veda Mektubu dizisi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacakyeni dizi veda mektubu oyuncu kadrosu vekonusu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Veda mektubu dizisinin konusu ne? Veda mektubu ne zaman başlayacak? Veda mektubu dizisinde kimler rol alacak? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu dizisinde, modern ve güçlü iş kadını Alanur ve geleneklerinden vazgeçemeyen Antakyalı bir iş adamı olan Ziya'nın hikayesi işlenir. Geçmişte yaşadıkları aşkı aileleri yüzünden geride bırakmaları ve farklı hayatlarda yollarına devam ettikleri dizide Alanur ve Ziya'nın yıllar önce ayrılan yolu çocukları Aslı ve Mehmet'in aşkı ile yeniden kesişir.

VEDA NEKTUBU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dizi Veda Mektubuilk bölümüyle 27 Şubat Pazartesi akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D nin iddialı dizilerinden biri olan Veda mektubu ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazılanıyor.Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni diz Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda şu şekilde: