Veda Mektubu dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Derin oldu. Peki, Veda Mektubu Derin'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Veda Mektubu Derin kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Derin (Asya Kasap) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Veda Mektubu Derin kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Derin (Asya Kasap) kimdir, kaç yaşında, nereli?

VEDA MEKTUBU DERİN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Veda Mektubu Derin karakterini "Asya Kasap" canlandırmaktadır. Derin, Aslı'nın en yakın arkadaşlarından birisidir.

ASYA KASAP KİMDİR?

Asya Kasap 29 Eylül 2001 (21 yaşında) tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Asya Kasap İlkokul' da oyunculuğa karşı ilgi duymaya başladı ve lise yıllarında oyunculuğu profesyonel olarak yapmak istedi. Daha sonra İzmir'den İstanbul'a geldi ve oyunculuk eğitimlerine başladı. 2017 yılında oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan bir Ege dizisi olan "Ege'nin Hamsisi" dizi filminde "İpek Parlak" rolüne hayat verdi. Burada canlandırdığı rol ile izleyicinin dikkatini çekerek iyi bir hedef kitlesi yakalayan güzel oyuncunun bir anda hayran kitlesi çoğalmaya başladı. Ardından bu süreci 2019 yılında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde "Melek" rolünü aldı.

Asya Kasap şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Derin karakterini canlandırmaktadır.