Veda Mektubu CANLI İZLE! Veda Mektubu 3. bölüm İZLE! 13 Mart Veda Mektubu FULL HD İZLE!

Veda Mektubu CANLI İZLE! Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk'ün paylaştığı Veda Mektubu Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Veda Mektubu'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Veda MektubuCANLI İZLE! Veda Mektubu 3. bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Veda Mektubuson bölümde neler oldu? İşte, Veda Mektubucanlı izleme linki!

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır. Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur. Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız

Selim Bayraktar - Ziya Karlı

Rabia Soytürk - Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı

Hazar Motan - Beste

Oğuzhan Şener - Hakan

Hakan Karsak - Nevzat

Ümmü Putgül - Feride

Hande Elaman - Hatice

Ahmet Kaynak - Melih Güngör

Elif Çakman - Zühre

Kerem Alp Kabul - Selçuk

Asya Kasap - Derin

Elif Uslusoy - Mine

Deniz Altan - Fatoş