Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 7. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 3 Nisan 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 7. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMLER NELER OLDU?

Veda Mektubu 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Mehmet ile Aslı boşanıyor mu?

Aslı, Seher ve Hatice'nin kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz. Mehmet'e yorulduğunu söyleyen Aslı, Mehmet'ten duyduklarıyla şok olur. Öte yandan Ziya veda mektubunu Alanur'a yazdığını itiraf eder. Seher ise Aslı'nın ayağını kaydırıp Mehmet'i Hatice'ye yapmak için elinden geleni yapar. Mehmet Aslı'nın yaşananlardan ötürü yorulduğunu görünce Aslı'ya boşanmak istediğini söyler. Peki, Mehmet ile Aslı boşanacak mı?

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti