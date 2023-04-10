Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 7. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 7. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 3 Nisan 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 7. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Veda Mektubu 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Mehmet ile Aslı boşanıyor mu?
Aslı, Seher ve Hatice'nin kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz. Mehmet'e yorulduğunu söyleyen Aslı, Mehmet'ten duyduklarıyla şok olur. Öte yandan Ziya veda mektubunu Alanur'a yazdığını itiraf eder. Seher ise Aslı'nın ayağını kaydırıp Mehmet'i Hatice'ye yapmak için elinden geleni yapar. Mehmet Aslı'nın yaşananlardan ötürü yorulduğunu görünce Aslı'ya boşanmak istediğini söyler. Peki, Mehmet ile Aslı boşanacak mı?
Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız
Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı
Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız
Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı
Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı
Hazar Motan : 1- : Beste
Oğuzhan Şener : 1- : Hakan
Hakan Karsak : 1- : Nevzat
Ümmü Putgül : 1- : Feride
Hande Elaman : 1- : Hatice
Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör
Elif Çakman : 1- : Zühre
Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk
Asya Kasap : 1- : Derin
Elif Uslusoy : 1- : Mine
Deniz Altan : 1- : Fatoş
Elena Viunova : 1- : Keti