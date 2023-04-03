Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 6. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 3 Nisan 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 6. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 27 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan beşinci bölümde Ziya ve Alanur arasında şaşırtan bir yakınlaşma oluyor! 27 Mart Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu beşinci bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 27 Mart Pazartesi günü yayınlanan beşinci bölümünde Seher, Aslı'ya tokat atıyor!

Alanur'un Ziya'yı öpmesiyle Ziya yıllar önce bir veda mektubu yüzünden üzerini örtmek zorunda kaldığı duygularıyla kendisini bir savaşın içinde bulur. Aslı'nın da bu olaya şahit olması onu derinden etkiler ve bunu kimse ile paylaşamaz. Bunun yanında geleneklerine bağlı Karlı ailesine uyum sağlamak umduğundan daha zordur.Seher ise Aslı'ya karşı tutumunu gittikçe sertleştirir. Seher'in Aslı'ya attığı tokat ise bomba etkisi yaratır. Mehmet ile annesi arasında da büyük kriz yaratır. Mehmet karısının yanında olurken Mina karıştığı olay sonrası Aslı'dan yardım istemiştir. Bu durumu öğrenen Alanur'un eline Seher'e karşı kullanması için bir koz verirken olayın duyulması Karlı ailesini yeniden karıştıracaktır.

Veda Mektubu yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Mehmet ile Aslı boşanıyor mu?

Aslı, Seher ve Hatice'nin kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz. Mehmet'e yorulduğunu söyleyen Aslı, Mehmet'ten duyduklarıyla şok olur. Öte yandan Ziya veda mektubunu Alanur'a yazdığını itiraf eder. Seher ise Aslı'nın ayağını kaydırıp Mehmet'i Hatice'ye yapmak için elinden geleni yapar. Mehmet Aslı'nın yaşananlardan ötürü yorulduğunu görünce Aslı'ya boşanmak istediğini söyler. PekiMehmet ile Aslı boşanacak mı?

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti