Kanal D'nin popüler dizisi Veda Mektubu'nun 22. bölümü bugün ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar hakkında bilgi arıyor. Veda Mektubu, internet üzerinden Kanal D'nin resmi web sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Son bölümde Aslı, Barış tarafından kaçırıldı ve boğulmaya çalışıldı. Mehmet, Aslı'yı son anda kurtardı. Yeni bölümde ise Barış, Aslı ve Mehmet'i öldürmek isterken, Mehmet ona bir sürpriz yapacak.

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2223 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 22. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seher'in suçunu itiraf etmesiyle herkes kendini büyük bir buhranın içinde bulur. Mina ve Selçuk tüm bu olanların Aslı'nın suçu olduğunu söyledikçe Aslı kocaman evin içinde küçülür. Bunu fark eden Mehmet'in bir karar vermesi gerekiyordur. Geride kalan ailesinin mi; yoksa, Aslı'nın mı yanında duracaktır? Ziya, tüm geçmişin öcünü alır gibi Nevzat'ın hayatını karartmaya yemin eder. Hatice ise her şeye rağmen ailesinin hak ettiğini alması için uğraşır. Alanur, hiç ummadığı birinin etkisiyle Beste ile tüm gerçekleri konuşmaya karar verir. Beste bu gerçekleri kaldırabilecek midir? Yoksa Karlı Ailesi gibi, Yıldız Ailesinin sonu da dağılarak mı gelecektir? Mehmet ve Aslı, her şeye göğüs gerip o evde yaşayabilecek midir?Yaşasalar bile yeni öğrendikleri haber onları nasıl etkileyecektir?

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Öte yandan Alanur'un galerisine bir saldırı düzenlenir. Beste ve Mahmut ise evlilik hazırlıklarını yapar. Düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu?

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 2- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 2- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 2- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 2- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 2- : Seher Karlı

Hazar Motan : 2- : Beste

Oğuzhan Şener : 2- : Hakan

Hakan Karsak : 2- : Nevzat

Ümmü Putgül : 2- : Feride

Hande Elaman : 2- : Hatice

Ahmet Kaynak : 2- : Melih Güngör

Elif Çakman : 2- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 2- : Selçuk

Asya Kasap : 2- : Derin

Elif Uslusoy : 2- : Mine

Deniz Altan : 2- : Fatoş

Elena Viunova : 2- : Keti