Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 22. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin popüler dizisi Veda Mektubu'nun 22. bölümü bugün ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar hakkında bilgi arıyor. Veda Mektubu, internet üzerinden Kanal D'nin resmi web sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Son bölümde Aslı, Barış tarafından kaçırıldı ve boğulmaya çalışıldı. Mehmet, Aslı'yı son anda kurtardı. Yeni bölümde ise Barış, Aslı ve Mehmet'i öldürmek isterken, Mehmet ona bir sürpriz yapacak.
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2223 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 22. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Seher'in suçunu itiraf etmesiyle herkes kendini büyük bir buhranın içinde bulur. Mina ve Selçuk tüm bu olanların Aslı'nın suçu olduğunu söyledikçe Aslı kocaman evin içinde küçülür. Bunu fark eden Mehmet'in bir karar vermesi gerekiyordur. Geride kalan ailesinin mi; yoksa, Aslı'nın mı yanında duracaktır? Ziya, tüm geçmişin öcünü alır gibi Nevzat'ın hayatını karartmaya yemin eder. Hatice ise her şeye rağmen ailesinin hak ettiğini alması için uğraşır. Alanur, hiç ummadığı birinin etkisiyle Beste ile tüm gerçekleri konuşmaya karar verir. Beste bu gerçekleri kaldırabilecek midir? Yoksa Karlı Ailesi gibi, Yıldız Ailesinin sonu da dağılarak mı gelecektir? Mehmet ve Aslı, her şeye göğüs gerip o evde yaşayabilecek midir?Yaşasalar bile yeni öğrendikleri haber onları nasıl etkileyecektir?
Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Öte yandan Alanur'un galerisine bir saldırı düzenlenir. Beste ve Mahmut ise evlilik hazırlıklarını yapar. Düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu?
Nurgül Yeşilçay : 2- : Alanur Yıldız
Selim Bayraktar : 2- : Ziya Karlı
Rabia Soytürk : 2- : Aslı Yıldız
Emre Kıvılcım : 2- : Mehmet Karlı
Bennu Yıldırımlar : 2- : Seher Karlı
Hazar Motan : 2- : Beste
Oğuzhan Şener : 2- : Hakan
Hakan Karsak : 2- : Nevzat
Ümmü Putgül : 2- : Feride
Hande Elaman : 2- : Hatice
Ahmet Kaynak : 2- : Melih Güngör
Elif Çakman : 2- : Zühre
Kerem Alp Kabul : 2- : Selçuk
Asya Kasap : 2- : Derin
Elif Uslusoy : 2- : Mine
Deniz Altan : 2- : Fatoş
Elena Viunova : 2- : Keti