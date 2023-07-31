Kanal D'nin popüler dizisi Veda Mektubu'nun 21. bölümü bugün ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar hakkında bilgi arıyor. Veda Mektubu, internet üzerinden Kanal D'nin resmi web sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Son bölümde Aslı, Barış tarafından kaçırıldı ve boğulmaya çalışıldı. Mehmet, Aslı'yı son anda kurtardı. Yeni bölümde ise Barış, Aslı ve Mehmet'i öldürmek isterken, Mehmet ona bir sürpriz yapacak.

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2123 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 21. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ziya, Alanur'un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur'un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur.

Aslı, Barış'ın hala dışarıda bir yerlerde olduğu, yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı'nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Alanur'un, Karlıların çatısı altında kalmak zorunda olması yeterince zorken, bir de Seher ve akrabalarının arasındaki gerginlik eklenir. Barış'ın Hatice üzerinde kurduğu üstünlükle Hatice hayatının hatasını yapar. Bu hata Seher'in hayatını etkilerken tüm aile yeni bir sırrın yükünü omuzlamak zorunda kalır.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Seher, Aslı'dan ailesini toparlamasını isterken Ziya'ya ise artık hayatında olmayacağını söyler. Alanur, Beste'ye gerçek babasının Ziya olduğunu itiraf eder. Ziya ise tüm ailenin karşına geçerek Beste'nin öz kızı olduğunu itiraf eder.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti