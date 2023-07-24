Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 20. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 20. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 20. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 17 Temmuz 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 20. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Aslı, Barış tarafından kaçırıldıktan sonra boğulmaya çalışılıyor. Mehmet son anda Barış'ı ve Aslı'yı buluyor ve Aslı'yı kurtarmak için denize atlıyor. Barış kaçarken, Mehmet Aslı'yı sudan çıkarıyor. Ama Aslı'nın nefes alıp vermesi duruyor. Peki Aslı öldü mü?
Aslı Barış'ın yaşadığını öğrenince deliye döner. Barış Aslı ve Mehmet'in yaşadığı yere gelerek onları öldürmek ister. Barış, Hatice'yi zorlayarak Aslı'yı bahçeye indirir. Ama Mehmet, Barış'ın geldiğini anlayarak ona bir sürpriz yapar. Karşısında Mehmet'i gören Barış silahını alır ve ateş eder. Peki, Mehmet vuruldu mu?
Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız
Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı
Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız
Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı
Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı
Hazar Motan : 1- : Beste
Oğuzhan Şener : 1- : Hakan
Hakan Karsak : 1- : Nevzat
Ümmü Putgül : 1- : Feride
Hande Elaman : 1- : Hatice
Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör
Elif Çakman : 1- : Zühre
Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk
Asya Kasap : 1- : Derin
Elif Uslusoy : 1- : Mine
Deniz Altan : 1- : Fatoş
Elena Viunova : 1- : Keti