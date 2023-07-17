Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 19. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 19. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 17 Temmuz 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 19. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 10 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan on sekizinci bölümde Mehmet, Barış'ın gerçek kimliğini öğreniyor! 10 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu on sekizinci bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslı öldü mü?

Aslı, Barış tarafından kaçırıldıktan sonra boğulmaya çalışılıyor. Mehmet son anda Barış'ı ve Aslı'yı buluyor ve Aslı'yı kurtarmak için denize atlıyor. Barış kaçarken, Mehmet Aslı'yı sudan çıkarıyor. Ama Aslı'nın nefes alıp vermesi duruyor. Peki Aslı öldü mü?

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti