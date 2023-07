Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 18. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 3 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan on yedinci bölümde Ziya evden ayrılıyor! 3 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu on yedinci bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 3 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan on yedinci bölümünde Ziya bir seçim yapmak zorunda kalıyor!

Seher'in son hamlesiyle, anne ve oğul arasında ilişkiler kopma noktasına gelir.Mehmet ile aralarındaki gerginliği fırsat bilen Barış, Aslı'ya yanaşır. Mehmet ve Aslı, her şeye rağmen birlikte kalmaya çalışırlarken, Karlı ailesinin üyeleri karşılarına çıkan haber ile sarsılır. Acaba bu haberin üzerine Karlı ailesi bir arada kalabilecek midir? Aslı ve Mehmet aşklarından aldıkları güçle her şeyin üstesinden gelmeye çabalarlar. Karlı ailesinin sakinleri ise Aslı'ya tavır alıp her şeyin sorumlusu olarak onu suçlarlar. Aslı tüm bunların altından kalkmaya çalışırken bir yandan da hayatlarının tam karşısında duran Barış tehdidini çözmek zorundadır.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Mehmet, Barış'ın nasıl bir psikopat olduğuna şahit oluyor!

Mehmet, Barış'ın kaldığı yere gider ve gördükleri karşısında adeta şok olur. Barış'ın Aslı'ya nasıl takıntılı olduğunu anlayan Mehmet, şaşkınlığını gizleyemez. Öte yandan Ziya, kendisine yapılanların Nevzat tarafından planlandığını öğrenir. Ziya, Seher'in de işin içinde olduğunu anlayınca ondan boşanacağını söyler!

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti