Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 11. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 15 Mayıs 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 11. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 8 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan onuncu bölümde Aslı, Mehmet'i terk ediyor! 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu onuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan onuncu bölümünde Ziya fenalaşıyor!

Aslı, Mehmet'in üzerine kapıları kapatmasıyla çıldırır ve kimselere görünmeden kaçar. Alanur bir yandan, Mehmet bir yandan Aslı'yı ararken, Mina, Hatice'nin Alanur'a muhbirlik yaptığını öğrenir ve elindeki güç evdeki bütün kuralları alt üst eder.Ziya, Aslı'nın evden kaçmasında Seher'in parmağı olduğundan emindir. Artık sırlarla dolu yaşamak Ziya'ya ağır geliyordur, Mehmet'e her şeyi anlatacağını söyler. Aslı'nın arkadaşlarıyla eğlendiği videoları gören Mehmet sinirden çıldırıp Aslı'nın yanına gider. Bütün gece süren kavga onlar için bir dönüm noktasıdır. Artık vermeleri gereken ciddi kararlar vardır… Seher, Ziya'yı Mehmet ile konuşmaması için ikna etmeye çalışır ama Ziya kararını vermiştir. Seher'in de yapması gereken karanlık yüzünü ortaya çıkarmaktır. Aslı, Alanur'a bebek ile ilgili aldığı kararı açıklarken, Ziya da Mehmet'e tüm gerçeği anlatmak üzeredir. Ama o an, herkesin hayatı değişir.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslı bebeğini düşürdü mü?

Ani bir sancıyla apar topar hastaneye kaldırılan Aslı'nın bebeğini kaybetme riski olduğu ortaya çıkar. Diğer taraftan Ziya, Seher'den helallik ister. Yaptıkları sebebiyle pişmanlık yaşayan Mehmet, Aslı'dan bir şans daha ister. Peki Aslı, Mehmet'e bir şans daha verecek mi?

Veda Mektubu yeni bölümüyle 15 Mayıs Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti