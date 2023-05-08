Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu bugün 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 10. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 8 Mayıs 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Veda Mektubu canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu canlı izle! Kanal D Veda Mektubu 10. bölüm canlı izle! Veda Mektubu dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

VEDA MEKTUBU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Veda Mektubu dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümde Aslı şok bir haber alıyor! 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu dokuzuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dokuzuncu bölümünde Aslı hamile olduğunu öğreniyor!

Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslı Mehmet'ten kaçıyor!

Çocuğunu aldıran Aslı, Mehmet'ten ve ailesinden kaçıyor. Uzun aramalar sonucu Aslı'yı bulan Mehmet, yüzüğünü çıkarıp Aslı'nın eline bırakıyor. Öte yandan Ziya, geçmişte Alanur ile arasında yaşananları Mehmet'e anlatmaya karar veriyor.

Veda Mektubu yeni bölümüyle 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti