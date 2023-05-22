Veda Mektubu Aslı ölecek mi? Rabia Soytürk diziden ayrılacak mı? Veda Mektubu Aslı ölüyor mu?

Veda Mektubu dizisi her Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Veda Mektubu yeni bölümü sonrasında Aslı ölecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Veda Mektubu karakterleri arasında yer alan Aslı merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu Aslı ölecek mi? Veda Mektubu Rabia Soytürk diziden ayrıldı mı? Veda Mektubu Aslı diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM NE OLDU?

Ziya'nın geçirdiği kalp kriziyle Karlı ailesi derinden sarsılır. Durumu öğrenen Aslı, her şeye rağmen Mehmet'in yanında olmak ister ama karşılaştığı tavır düşündüğü gibi olmayacaktır. Çünkü Mehmet'in aklında babasının ona anlatmaya çalıştığı şey vardır. Seher, Ziya'nın yanında kalıp ona destek olmaya çalışırken karşısında Alanur'u bulur. Ama bu seferki çarpışmalarında ikisinin de yüreklerinde aynı dert vardır; sevdikleri adam yaşayacak mı? Aslı ve Mehmet bir süre ayrı kalırlar ama kalpleri hala birbirleri için çarptığını fark edince süreci birlikte aşmaya karar veriler. Bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarında ise sanki aşkları tazelenmiş gibi olur. İkisi birbirine emekler gibi, küçük adımlarla yaklaşırken Mehmet'in sürpriziyle aşklarına yeni bir katman eklenir. Ama güzel geçen günlere rağmen Mehmet'in aklındaki soru silinmemiştir. Babası ona ne söyleyecektir?

VEDA MEKTUBU ASLI ÖLECEK Mİ?

Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü sonrasında Aslı ölecek mi sorusu araştırılıyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümünde Aslı, arabanın çarpması üzerine yere düştüğü görülmektedir. Aslı karakterinin akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.