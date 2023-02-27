Veda Mektubu Aslı kimdir? Veda Mektubu Aslı gerçek adı ne? Veda Mektubu dizisi 'Aslı' karakteri kim oynuyor?

Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Veda Mektubu dizisi oyuncularından Aslı karakteri merak ediliyor. Veda Mektubu Aslı kim araştırmasının yanı sıra Aslı kaç yaşında, Veda Mektubu Aslı gerçek adı ne? Veda Mektubu dizisi "Aslı" karakteri kim oynuyor? Veda Mektubu Aslı hangi dizilerde oynadı? Veda Mektubu Aslı evli mi araştırmaları yapılıyor.

Veda Mektubu Aslı kim? Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Veda Mektubu dizisi oyuncularından Aslı karakteri merak ediliyor. Veda Mektubu Aslı kim araştırmasının yanı sıra Aslı kaç yaşında, Veda Mektubu Aslı gerçek adı ne? Veda Mektubu dizisi "Aslı" karakteri kim oynuyor? Veda Mektubu Aslı hangi dizilerde oynadı? Veda Mektubu Aslı evli mi araştırmaları yapılıyor. Detaylar...

VEDA MEKTUBU ASLI KİM?

Veda Mektubu Aslı gerçek adı Rabia Soytürk'tür.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiş ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

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