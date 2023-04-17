Veda Mektubu 9.bölüm fragmanı İZLE! Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölümde ne olacak?

Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı İZLE! Yeni dizi Veda Mektubu, Kanal D ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu.Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Veda Mektubu dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Veda Mektubu 9.bölüm fragmanı!

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır. Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur. Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM NE OLDU?

Aslı Seher'le aralarının düzeldiğini zannederek teselli bulurken Seher, Alanur ve Aslı arasında gerilim yaratacak durumlar oluşturmak için sinsi bir çabaya girer. Alanur ve Seher arasında savaş ilan ediliyor. Seher ve Alanur'un açtığı savaş Aslı ve Mehmet'in ilişkisini nasıl etkileyecek?

VEDA MEKTUBU 9.BÖLÜM FRAGMANI!

Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Veda Mektubu 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.