Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. bölüm fragmanı izle! Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Veda Mektubu bugün 11. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 12. bölüm fragmanı izle! Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 12. bölüm fragmanı izle!

VEDA MEKTUBU 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu'nun bugünkü 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 8 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan onuncu bölümde Aslı, Mehmet'i terk ediyor! 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu onuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan onuncu bölümünde Ziya fenalaşıyor!

Aslı, Mehmet'in üzerine kapıları kapatmasıyla çıldırır ve kimselere görünmeden kaçar. Alanur bir yandan, Mehmet bir yandan Aslı'yı ararken, Mina, Hatice'nin Alanur'a muhbirlik yaptığını öğrenir ve elindeki güç evdeki bütün kuralları alt üst eder.Ziya, Aslı'nın evden kaçmasında Seher'in parmağı olduğundan emindir. Artık sırlarla dolu yaşamak Ziya'ya ağır geliyordur, Mehmet'e her şeyi anlatacağını söyler. Aslı'nın arkadaşlarıyla eğlendiği videoları gören Mehmet sinirden çıldırıp Aslı'nın yanına gider. Bütün gece süren kavga onlar için bir dönüm noktasıdır. Artık vermeleri gereken ciddi kararlar vardır… Seher, Ziya'yı Mehmet ile konuşmaması için ikna etmeye çalışır ama Ziya kararını vermiştir. Seher'in de yapması gereken karanlık yüzünü ortaya çıkarmaktır. Aslı, Alanur'a bebek ile ilgili aldığı kararı açıklarken, Ziya da Mehmet'e tüm gerçeği anlatmak üzeredir. Ama o an, herkesin hayatı değişir.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslı bebeğini düşürdü mü?

Ani bir sancıyla apar topar hastaneye kaldırılan Aslı'nın bebeğini kaybetme riski olduğu ortaya çıkar. Diğer taraftan Ziya, Seher'den helallik ister. Yaptıkları sebebiyle pişmanlık yaşayan Mehmet, Aslı'dan bir şans daha ister. Peki Aslı, Mehmet'e bir şans daha verecek mi?

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?