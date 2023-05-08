Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölüm fragmanı izle! Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Veda Mektubu bugün 10. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 11. bölüm fragmanı izle! Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 11. bölüm fragmanı izle!

VEDA MEKTUBU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu'nun bugünkü 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümde Aslı şok bir haber alıyor! 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu dokuzuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dokuzuncu bölümünde Aslı hamile olduğunu öğreniyor!

Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Veda Mektubu 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslı Mehmet'ten kaçıyor!

Çocuğunu aldıran Aslı, Mehmet'ten ve ailesinden kaçıyor. Uzun aramalar sonucu Aslı'yı bulan Mehmet, yüzüğünü çıkarıp Aslı'nın eline bırakıyor. Öte yandan Ziya, geçmişte Alanur ile arasında yaşananları Mehmet'e anlatmaya karar veriyor.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?