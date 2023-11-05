Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Ziyaret Saatleri Güncellendi

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın kış dönemi dolayısıyla ziyaret saatlerini güncelledi. Park, pazartesi günleri dışında her gün saat 08.30-18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın kış dönemi dolayısıyla ziyaret saatleri 08.30-18.00 olarak güncellendi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın daha aktif hale gelebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistleri konuk eden ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ziyaret saatleri güncellendi. Park, pazartesi günleri dışında her gün saat 08.30-18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ayrıca park, bakım ve çevre düzenlemelerinin aksamadan yapılabilmesi için pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak.