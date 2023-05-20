Vecdet Öz hangi ittifakı seçti? Adalet Partisi hangi ittifaka destek verecek?
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ATA İttifakı'nın diğer ortağı olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı. Peki, Vecdet Öz hangi ittifakı seçti? Adalet Partisi hangi ittifaka destek verecek?
Sinan Oğan'ı destekleyen ATA İttifakı'nın içinde bulunan Adalet Partisi'nin başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi. Öz, 'gündemi sarsacağız' ifadelerini kullandı. Peki, Vecdet Öz hangi ittifakı seçti? Adalet Partisi hangi ittifaka destek verecek?
VECDET ÖZ HANGİ İTTİFAKI SEÇTİ?
ATA İttifakı'nın diğer ortağı olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023