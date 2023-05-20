Vecdet Öz hangi ittifakı seçti? Adalet Partisi hangi ittifaka destek verecek?

ATA İttifakı'nın diğer ortağı olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı. Peki, Vecdet Öz hangi ittifakı seçti? Adalet Partisi hangi ittifaka destek verecek?