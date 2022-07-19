Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ece Ronay'ın yeni şarkısı Vay Vay çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri ne? Vay Vay sözleri!
Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Vay Vay şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…
ECE RONAY- VAY VAY ŞARKI SÖZLERİ
Vay vay nasıl ha
Üstüm başım gıcır ya
Kıskananlar çatlasın gece bizim nasılsa
Hay hay buyur ama sakın bize yılışma
İki yüzlü cadılar kaynasın kendi çapında
El salla bye bye, çıkıyoruz raydan
Destan yazarlar, umrumda değil valla
Çıkmaz o fallar
Düşün taşın yalvar
İnanmam hiç asla
Palavra palavra
Olay mıyız? Yine salladık ortamı
Yol ayrımı, geridesin günaydın
Taktik yok bam bam
Takılma yok hiç faydan
Usul usul yaylan
Ufaktan,uzaklaş