Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri! - Haberler

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Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri!

Haberler.com - Gündem
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Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri!

Ece Ronay'ın yeni şarkısı Vay Vay çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri ne? Vay Vay sözleri!

Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Vay Vay şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

ECE RONAY- VAY VAY ŞARKI SÖZLERİ

Vay vay nasıl ha

Üstüm başım gıcır ya

Kıskananlar çatlasın gece bizim nasılsa

Hay hay buyur ama sakın bize yılışma

İki yüzlü cadılar kaynasın kendi çapında

El salla bye bye, çıkıyoruz raydan

Destan yazarlar, umrumda değil valla

Çıkmaz o fallar

Düşün taşın yalvar

İnanmam hiç asla

Palavra palavra

Olay mıyız? Yine salladık ortamı

Yol ayrımı, geridesin günaydın

Taktik yok bam bam

Takılma yok hiç faydan

Usul usul yaylan

Ufaktan,uzaklaş

Vay Vay sözleri! Ece Ronay Vay Vay şarkı sözleri!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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