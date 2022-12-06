Vatman nedir? Vatman ne iş yapar? Vatman ne demek?
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İsmini duyduğumuzda anlamını kolayca çıkaramadığımız kelimelerden biri olan Vatman'ın anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatman ne demek? Vatman ne iş yapar? soruları da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler....
Vatman'ın ne anlama geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar adını ilk duyduğunda ne anlama geldiğini anlayamadığı Vatman'ın ne demek olduğunu arama motorlarında Vatman nedir? Vatman ne iş yapar? Vatman ne demek? soruları ile aratıyor. İşte detaylar...
VATMAN NEDİR?
Vatman, tramvay sürücüsü anlamına gelmektedir. Toplu taşıma aracı olan tramvay sürücülerine vatman denmektedir.