Vatandaşlık maaşı nedir ve Vatandaşlık maaşı kaç TL, kimler alabilir gibi konular son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kaç TL, kimler alabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı hakkında henüz detaylı resmi açıklama yapılmadı. Ancak tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak vatandaşlık maaşının belirleneceği ifade ediliyor