Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları! Vatandaşlık maaşı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Vatandaşlık maaşı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son günlerde gündemde yerini alan Vatandaşlık maaşı başvurusu hakkındaki detaylar ise Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları ne? Vatandaşlık maaşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? soruları ile araştırılıyor.

Vatandaşlık maaşı alacak olan vatandaşlar vatandaşlık maaşı başvurularını merak ediyor. Vatandaşlık maaşı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları gündemde yer aldı. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları ne? Vatandaşlık maaşı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Eski Bakan Derya Yanık, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."



VATANDAŞLAR MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Eski Bakan Derya Yanık, vatandaşlar maaşı başvuru şartları hakkında açıklama yaptı:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var."

