- Vatandaşlık görevi engel tanımadı Engeli olan vatandaşlar için sağlık ekipleri seferber oldu Bursa'da engeli olan vatandaşlar sandık başına ambulanslarla taşındı 85 yaşındaki Rahim amcanın demokrasi sevinci Bursa'da rahatsızlığı sebebiyle yatağa bağlı veya yürümekte zorluk çeken yaşlı...

- Vatandaşlık görevi engel tanımadı

Engeli olan vatandaşlar için sağlık ekipleri seferber oldu

Bursa'da engeli olan vatandaşlar sandık başına ambulanslarla taşındı

85 yaşındaki Rahim amcanın demokrasi sevinci

BURSA - Bursa'da rahatsızlığı sebebiyle yatağa bağlı veya yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlar için hasta bakım ambulansları seferber oldu. Kendilerini evden alan sağlık görevlileri, engelli olan kişilerin 13. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nde vatandaşlık görevini tamamlaması için sandığa kadar eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibariyle 13. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak evden alıp oy kullanacakları sandığa kadar eşlik etti. Belinde rahatsızlık bulunan ve yürümekte güçlük çeken 85 yaşındaki Rahmi Altıkardeş ihbar hattından sağlık ekiplerine ulaştı. Kolları sıvayan sağlık görevlileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan plan çerçevesinde toplanma merkezinden çıkarak, birçok rahatlığı olan hastaya uğrarken, onlardan Osmangazi ilçesinde ikamet eden Altıkardeş'i de unutmadı. Gülbahçe Mahallesi 9. Çeşme sokak üzerinde bir binada oturan Altıkardeş, sağlık görevlilerince evden alınıp ambulansla oy kullanacağı okula sevk edildi. Sandığa kadar eşlik eden ekipler oy kullanmak için girilen kabinin dışında bekledi. Oyunu kullanan Altıkardeş, vatandaşlık görevini tamamladıktan sonra tekrar ambulansa alınarak evine sevk edildi.