Vatandaşlar evlerini terk etti, şehir sessizliğe büründü

Hayalet şehir: Kayseri

KAYSERİ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri'de, vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Vatandaşlar her 2 depremde de büyük panik yaşarken, ev ve işyerlerini terk etti. Artçı sallantılarında hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar, depremden korunmak için bağ ve köy evlerine gitti. İşyeri ve evlerin bir arada bulunduğu, normal zamanda yoğunluğun yaşandığı Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi de sessizliğe büründü. Ayrıca, sakinliğini koruyan sokaklarda dron ile görüntülendi.

Depremden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, tedbir almak için uğraştıklarını belirtti.