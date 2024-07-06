Üye Girişi
Haberler

Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatana destek vergisi nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde gurbetçilerden yıllık vergi alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı?

Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınıyor mu? Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan gurbetçilerden yıllık 2000 Euro vatana destek vergisi alınacağı iddiası kısa sürede infiale neden oldu. Vatana destek vergisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

VATANA DESTEK VERGİSİ GURBETÇİLERDEN ALINACAK MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gurbetçilerden yıllık 71 bin TL'yi bulan vergi alınacağı iddiasını yalanladı.

"VERGİ PAKETİNDE BÖYLE BİR BAŞLIK YER ALMIYOR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.

Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

"KAMUOYUNDA TEDİRGİNLİK OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Gündem Politika Dünya Ekonomi Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

 Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Bakmadan Geçme

Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti! Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı? HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?
Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title