Vasip Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vasip Şahin vali mi bakan mı? Vasip Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni dönemde kabinede olmayacağı yerine ise Ankara Valisi Vasip Şahin'in geçeceği konuşuluyor. Peki, Vasip Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, bakan mı vali mi? Vasip Şahin'in hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Bakan Soylu yeni kabinede yok, işte yerine geçeceği konuşulan isim

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Vasip Şahin geliyor. Peki, Vasip Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, bakan mı vali mi? Vasip Şahin'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin (d. 1964, Bayburt), Türk bürokrat ve günümüzdeki Ankara valisi. Şahin birçok farklı ilde vali olarak çalışmış, 26 Ekim 2018 tarihli 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine atanmıştır.

Hayatı

1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzincan'da tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır. 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.

Özel yaşamı

Evli ve üç çocuk babasıdır.