Varoş ne demek? TDK'ya göre Varoş nedir, ne anlama geliyor? Varoş nedir, ne demektir?

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VAROŞ NE DEMEK?

Varoş, (Macarca: város) bir şehrin, kentin ya da kasabanın merkezin dışında, uzağında kalan mahalle, dış mahalleleri tanımlamak için kullanılan tabirdir. Kelime anlamı olarak kenar mahalle anlamına gelir. Türkiye'de güncel mânâsıyla, iç göç sonucu 50'li yıllardan itibaren büyük şehirlerde oluşan gecekondu mahallelerine, daha sonra bu gecekondu mahallelerinin dönüştüğü gecekondu semtlerine ve nihayet çarpık kentleşmeyle malul ilçeler varoş tabiriyle tarif edilmektedir.

TDK'YA GÖRE VAROŞ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre varoş kelimesi "Kent veya kasabada kenar mahalle" anlamına gelmektedir.

Varoş TDK'ya göre anlamı : Kent veya kasabada kenar mahalle